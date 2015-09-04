俄罗斯Megafon与中国国开行签署6亿美元融资框架协议

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透北京/莫斯科9月3日 - 俄罗斯第二大移动运营商Megafon (MFON.MM)周四表示，已经与中国国家开发银行签署框架协议，后者将可能为其提供至多6亿美元的融资。
Megafon在声明中称，这笔融资可能用于采购中国华为[HWT.UL]的设备和服务，以及对债务进行再融资。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。