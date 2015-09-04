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国际财经 | 2015年 9月 4日 星期五 09:31 BJT

俄罗斯Megafon与中国国开行签署6亿美元融资框架协议

路透北京/莫斯科9月3日 - 俄罗斯第二大移动运营商Megafon (MFON.MM)周四表示，已经与中国国家开发银行签署框架协议，后者将可能为其提供至多6亿美元的融资。

Megafon在声明中称，这笔融资可能用于采购中国华为[HWT.UL]的设备和服务，以及对债务进行再融资。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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