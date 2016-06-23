普京本周访华 中俄将探讨能源与航空航天领域合作--克里姆林宫

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透莫斯科6月22日 - 俄罗斯总统助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）周三告诉记者，俄总统普京本周访问中国期间，中俄将探讨能源与航空航天领域合作。
乌沙科夫称，访华代表团成员将包括俄罗斯国家石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)执行长谢钦（Igor Sechin）等。乌沙科夫称，他不清楚访问期间是否会讨论中资企业可能参与Rosneft部分私有化一事。
乌沙科夫称，双方还将探讨航空航天领域合作，包括合作生产一新款宽体飞机以及一款重型直升机。
乌沙科夫称，普京与中国国家主席习近平亦将就朝鲜、叙利亚、阿富汗和后苏联时代的中亚等问题交换看法。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。