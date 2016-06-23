普京本周访华 中俄将探讨能源与航空航天领域合作--克里姆林宫

乌沙科夫称，访华代表团成员将包括俄罗斯国家石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)执行长谢钦（Igor Sechin）等。乌沙科夫称，他不清楚访问期间是否会讨论中资企业可能参与Rosneft部分私有化一事。

乌沙科夫称，普京与中国国家主席习近平亦将就朝鲜、叙利亚、阿富汗和后苏联时代的中亚等问题交换看法。（完）