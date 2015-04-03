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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 10:48 BJT

俄罗斯外交部称中国外长王毅下周访俄

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯外交部周四称，中国外长王毅将于4月6-8日访问俄罗斯，就两国领导人接触等事宜进行磋商。

俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）在新闻会上称，王毅访问期间，将于4月7日与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈。

“中俄外长将探讨双边关系诸多议题，重点是关于两国最高层接触的筹备事宜。”卢卡舍维奇说。

卢卡舍维奇称，两国外长还将就中国国家主席习近平参加俄罗斯5月9日二战胜利纪念活动的事宜进行磋商。俄罗斯方面预计习近平将参加纪念活动，但中国方面尚未予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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