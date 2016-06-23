版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 09:20 BJT

普京本周访华 中俄将探讨能源与航空航天领域合作--克里姆林宫

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月22日 - 俄罗斯总统助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）周三告诉记者，俄总统普京本周访问中国期间，中俄将探讨能源与航空航天领域合作。

乌沙科夫称，访华代表团成员将包括俄罗斯国家石油公司（Rosneft） 执行长谢钦（Igor Sechin）等。乌沙科夫称，他不清楚访问期间是否会讨论中资企业可能参与Rosneft部分私有化一事。

乌沙科夫称，双方还将探讨航空航天领域合作，包括合作生产一新款宽体飞机以及一款重型直升机。

乌沙科夫称，普京与中国国家主席习近平亦将就朝鲜、叙利亚、阿富汗和后苏联时代的中亚等问题交换看法。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐