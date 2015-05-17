中俄海军在地中海举行联合军演

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科5月17日 - 俄罗斯国防部周日称，九艘俄罗斯和中国海军船只已在地中海集合参加联合军事演习，本次演习截止到5月21日。
这是中俄在该地区进行的首次联合军演。
俄国防部称，已在“莫斯科号”导弹巡洋舰上设立了军演总部。“莫斯科号”隶属驻于克里米亚的黑海舰队。
俄国防部援引演习俄方总导演、俄海军副司令费多坚科夫海军中将的话称，“海上联合--2015”演习“不针对第三方国家”。
“（联合军演）旨在增强（中俄）海军在促进海上稳定、应对海上挑战和威胁方面的相互理解，”费多坚科夫说道。
在与西方国家的关系因乌克兰冲突恶化后，俄罗斯加强了军事演习。这招致北大西洋公约组织（NATO）的批评。
俄罗斯称，面对NATO在该地区角色的增强，俄罗斯必须保护自身的利益。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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