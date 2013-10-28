中俄拟开发的西伯利亚油田曾为核爆现场

路透莫斯科10月25日(记者 Vladimir Soldatkin) -俄罗斯官员周五表示，俄罗斯和中国计划共同开发的一处西伯利亚油田在上个世纪70-80年代前苏联时期曾经是核爆现场。

俄罗斯政府和俄国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)表示，该油田是安全的，驳回了环保主义者有关该油田石油可能受辐射污染的忧虑。

但上述信息的披露引发了对一周前刚刚宣布的这一战略性合资项目的质疑。

根据萨哈共和国环保部的一篇报告，前苏联当局曾在Srednebotuobinskoye油田进行过至少七次核爆。

环保部发言人对路透表示：“是的，那里的确进行过核爆。”但她表示，并没有报告称有辐射。

Rosneft在写给路透的电邮中称，公司定期检测该区域爆炸地点的辐射水平。

电邮称：“对石油储藏以及开采的产品进行的辐射检测显示，地表无放射性元素，石油中也一样。”

该公司和中国石油上周就开发该油田签署了合作备忘录。

Rosneft没有说明是否曾告诉中国石油上述核爆活动。中国石油未能就该情况立即置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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