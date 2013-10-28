中俄拟开发的西伯利亚油田曾为核爆现场

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月25日(记者 Vladimir Soldatkin) - 俄罗斯官员周五表示，俄罗斯和中国计划共同开发的一处西伯利亚油田在上个世纪70-80年代前苏联时期曾经是核爆现场。
俄罗斯政府和俄国有石油公司Rosneft 表示，该油田是安全的，驳回了环保主义者有关该油田石油可能受辐射污染的忧虑。
但上述信息的披露引发了对一周前刚刚宣布的这一战略性合资项目的质疑。
根据萨哈共和国环保部的一篇报告，前苏联当局曾在Srednebotuobinskoye油田进行过至少七次核爆。
环保部发言人对路透表示：“是的，那里的确进行过核爆。”但她表示，并没有报告称有辐射。
Rosneft在写给路透的电邮中称，公司定期检测该区域爆炸地点的辐射水平。
电邮称：“对石油储藏以及开采的产品进行的辐射检测显示，地表无放射性元素，石油中也一样。”
该公司和中国石油上周就开发该油田签署了合作备忘录。
Rosneft没有说明是否曾告诉中国石油上述核爆活动。中国石油未能就该情况立即置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价