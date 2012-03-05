版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 19:07 BJT

俄罗斯拒绝中国增购原油请求--消息

俄罗斯国家能源业两名消息人士告诉路透，俄罗斯拒绝了中国增购西伯利亚管道原油的请求，称目前已触及运力上限，无法提供更油。2011年1月1日起俄罗斯通过东西伯利亚-太平洋一期管道，每年向中国输送30万桶原油。上周中俄解决了影响供油的管输关税争端。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐