中俄解决石油价格纠纷--报道

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透莫斯科2月28日电---《俄罗斯商业日报》(Kommersant)周二报道称，俄罗斯石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)和国家石油管道运输公司(Transneft)就俄罗斯对华原油供应价格纠纷与中方达成一致。
报导援引消息人士的话称，该协议给予中国石油天然气集团公司(CNPC)每桶1.5美元的折扣，意味着Rosneft收入减少约30亿美元。
路透未能立即联系到俄罗斯企业和中石油官员就此报导置评。
在收到中国250亿美元的贷款後，Transneft和Rosneft在2011年1月开始通过东西伯利亚-太平洋(ESPO)管道向中国输入石油，但双方一直围绕管输费问题争论不休。
据报导，中石油於1月中旬向Rosneft偿还了总计1.34亿的欠款。
报导称，Rosneft董事会将在周二的会议上审查新的价格条款，Transneft董事会已在2月22日批准新条款。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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