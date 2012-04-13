俄调查中俄巨额石油协议--报导

俄罗斯商业日报Vedomosti周四报导称，俄罗斯总检察长对2009年该国与中国签署的一项石油换贷款协议发起了调查。该协议使俄能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）和国家石油管道运输公司（Transneft）获得250亿美元贷款。该出口协议为期30年，约定经一条东部新管道向中国运输原油。路透