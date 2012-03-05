俄罗斯拒绝中国增购原油请求--消息

路透莫斯科3月5日电---俄罗斯国家能源业两名消息人士告诉路透，俄罗斯拒绝了中国增购西伯利亚管道原油的请求，称目前已触及运力上限，无法提供更多原油。

2011年1月1日起，俄罗斯通过东西伯利亚-太平洋（ESPO）一期管道，每年向中国输送30万桶原油。上周，中俄解决了影响供油的管输关税争端。

上述消息人士称，中方要求二期管道每日输油至少60万桶。该管道终点位於俄罗斯太平洋港口科济米诺（Kozmino），将於2012年底启用。

但其中一名消息人士称，俄罗斯不愿“把所有鸡蛋放入一个篮子”，希望通过海运将石油输往亚太地区，实现客户群的多元化。

俄罗斯一名能源高官称，俄罗斯技术上受产能限制。

俄罗斯能源部副部长Yury Sentyurin告诉路透：“当然，他们（中国）需要石油，他们是快速增长的经济体。如果中国需要更多输油，我们做好了准备。但暂时没有（解决问题的）技术可能性。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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