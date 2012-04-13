俄罗斯调查中俄巨额石油协议--报导

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科4月12日电---俄罗斯商业日报Vedomosti周四报导称，俄罗斯总检察长对2009年该国与中国签署的一项石油换贷款协议发起了调查。该协议使俄能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)和国家石油管道运输公司（Transneft）(TRNF_p.MM)获得250亿美元贷款。
该出口协议为期30年，约定经一条东部新管道向中国运输原油。此前在Rosneft向中石油提供每桶石油1.5美元折扣时发生过定价纠纷，不过此事已在3月得到解决。
报导称，检察官应共产党议员Nikolai Kolomeitsev的要求，於3月末启动调查。
Kolomeitsev对路透表示，这样的折扣威胁到约30亿美元的利润，并称“30亿美元可不是一笔小数目”。
俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）援引总检察长办公室未具名消息人士的话证实调查已在进行，并指出迄今尚未发现存在违法问题。
总检察长办公室未立即置评。
此次调查的规模和性质尚不清楚，但俄罗斯检察官有法律义务对此类诉求展开调查。不过大多此类案例很快就结案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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