俄罗斯增加对华石油出口 欲降低对欧洲市场依赖

路透莫斯科6月18日 - 全球最大原油产国俄罗斯正在大幅增加对中国输送石油。在亚洲占据俄罗斯石油出口将近五分之一份额的情况下，这样的策略改变意味着俄罗斯有意结束仰赖欧洲疲弱且已饱和的市场。

根据路透周二取得的出货日程显示，俄罗斯将在7-9月增加对中国的石油供应，较4-6月多13%。

若加上输往太平洋港口柯兹米诺(Kozmino)的供应，俄罗斯对亚洲的石油出口将约为每日75万桶，相当于整体出口量每日440万桶的17%。

“俄罗斯对欧洲失去兴趣，欧洲市场的石油消费低迷。俄罗斯益发转向东方市场，”Sberbank CIB分析师Valery Nesterov说。

俄罗斯在仅仅五年之内就大幅改变其先前以欧洲市场为目的地的输油路径，出口格局改变的速度之快令外界深感讶异。

俄罗斯起初是通过铁路向中国供应石油，随后则是利用一条新输油管道进行输送，并在2009年开设了一个太平洋港口－柯兹米诺。

这些项目耗费了管道垄断企业Transneft(TRNF_p.MM)数百亿美元的资金，并招致一些俄罗斯民间制造商的批评，他们表示其全部都需要向Transneft支付更高的费用以建造管线。

石油出口线路的转变也将导致俄罗斯油价对欧洲消费者而言将逐步上升。欧洲消费者过去几十年来习惯了购买俄罗斯乌拉尔混合原油，价格较指标布兰特原油有大幅贴水。

在过去几年，乌拉尔混合原油屡次较布兰特原油升水，周二也是如此。交易商表示，俄罗斯向欧洲的供应看起来不多，尤其从俄罗斯波罗的海港口输往北欧国家的规模就很少。

俄罗斯国有石油巨头Rosneft在3月同意向中国的石油供应量提高两倍。但该公司未详细说明所需的时间。不过在已达到的1,500万吨(每日30万桶)的年供应量基础上，Rosneft计划今年增加供应80万吨。

交易商预计，2014年对中国的石油供应量将增至1,700万吨，到2015年可能会高达2,000万吨，追平对德国的水平。德国是迄今最大的俄罗斯石油消费国。(完)

(编译 李婷仪/王翔琼; 审校 王丽鑫/王洋)

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