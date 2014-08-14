俄罗斯将允许从中国进口猪肉--报道

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科8月14日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯动植物防疫检疫局(VPSS)主管Sergei Dankvert的话报导称，该国已决定允许从中国进口猪肉。
他表示，该局计划在未来几天公布一份名单，列出允许向俄罗斯出口猪肉的中国企业。
路透已联系VPSS，但目前还无法获得该部门的进一步置评。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。