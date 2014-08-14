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国际财经 | 2014年 8月 15日 星期五 07:47 BJT

俄罗斯将允许从中国进口猪肉--报道

路透莫斯科8月14日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯动植物防疫检疫局(VPSS)主管Sergei Dankvert的话报导称，该国已决定允许从中国进口猪肉。

他表示，该局计划在未来几天公布一份名单，列出允许向俄罗斯出口猪肉的中国企业。

路透已联系VPSS，但目前还无法获得该部门的进一步置评。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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