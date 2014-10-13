俄罗斯与中国签订多项协议 普京外交政策向东转初见成效

路透莫斯科10月13日 - 俄罗斯与中国在周一签署多项能源、贸易和金融协议。俄方称这证明，该国转向亚洲的政策正在取得成果，将有助于克服西方的制裁影响。

中国国务院总理李克强访俄期间签署38项协议，包括两国加强能源合作，以及1,500亿元人民币(250亿美元)的货币互换协议，后者旨在部分消除美元汇率波动的影响。

这是俄罗斯外交政策偏向东方后取得的明确成果之一，自两国今年5月达成金额4,000亿美元的30年天然气供气协议后，俄罗斯总统普京下令外交政策向东转，以避免俄罗斯因西方制裁而陷入孤立。

“我认为这件事的重要之处在于，尽管目前环境艰难，但我们正在开辟新的可能，”俄罗斯总理梅德韦杰夫在签署仪式后表示。

不过也有迹象显示两国之间的不信任尚未完全消除，李克强并未显得热情洋溢，尽管他坚信两国将在2015年达成协议，修建第二条从俄罗斯到中国的天然气管线。

“中俄天然气合作可以追溯到很久以前，”李克强说。但他还表示，“公司之间需要进一步讨论。”

对俄罗斯来说，在欧美无意解除制裁的情况下，与中国签署协议可以缓解压力。之前欧盟与美国因俄罗斯吞并克里米亚半岛，并支持乌克兰东部分离主义势力而对其实施制裁。

欧美制裁瞄准金融、能源和国防领域，限制俄罗斯部分国有企业和银行在西方市场融资的能力。

货币互换协议有助于中国推进人民币CNY=国际化进程。中俄两国政府承诺在双边贸易结算中更多地使用卢布和人民币。由于中俄两国与美国之间的关系经常出现紧张，长期以来两国一直主张降低美元在国际商务中的作用。

中国4万亿美元外汇储备中有32%投资美国公债，近期希望限制美元波动对自身的影响。长期而言，中国希望增强人民币影响力，使其成为一种全球储备货币。

**石油供应转向东方**

梅德韦杰夫称，过去六年间，中俄两国的贸易额增长逾一倍，从400亿美元增至900亿美元。

“我们是非常密切的伙伴国，”他说，不过俄罗斯与欧盟28个成员国间的累计贸易额超过与中国的贸易规模。

能源部公布数据显示，今年1-9月对中国的原油供应同比增加近45%，也表明俄罗斯与中国的经济关系正在加强。波罗的海Primorsk港口对欧洲出口下降近20%。

中国有意投资俄罗斯的基础设施、能源和商品领域，但俄罗斯长期以来一直对允许中国在战略领域投资有所保留。

根据新的协议，俄罗斯国有石油公司Rosneft (ROSN.MM)和中国石油天然气集团公司将加强合作，包括液化天然气项目(LNG)以及可能向中国供应LNG。

俄罗斯银行业者VTB (VTBR.MM)、VEB和Russian Agriculture Bank也与中国进出口银行签署框架协议，开启信用额度。(完)

(编译 郑茵/王颖/李爽 审校 张荻/张涛/张若琪)

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