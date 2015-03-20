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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:55 BJT

普京将于9月访问中国--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月19日 - 国际文传电讯社周四援引俄罗斯总统办公厅主任伊万诺夫（Sergei Ivanov）的话称，总统普京计划9月访问中国。

报导还称，俄罗斯一政府代表团已被邀请观看中国9月3日举行的纪念抗战胜利70周年阅兵式。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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