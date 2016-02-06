俄罗斯奢侈品旗舰店借助促销等措施吸引中国游客

2016年2月5日，莫斯科的TsUm百货外面的促销广告：所有东西都是米兰价。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科2月5日（记者 Olga Sichkar/Jack Stubbs） - 莫斯科TsUM百货有以施华洛世奇水晶作为装饰的雕像工艺品，也有鳄鱼皮智能手机。这里的促销信息用两种语言显示，一种当然是俄语，另一种则是中文。

双语促销信息以及所有奢侈品价格等同于米兰市场的承诺，是TsUM百货经营方Mercury鼓励中国游客购物举措的一部分。

在俄罗斯经济危机期间，奢侈品零售商的情况比许多大众品牌要好，但他们仍需要外国购物者来填补本地消费者支出下降的影响。

Mercury总经理Alexander Pavlov称，该集团计划重点瞄准中国游客，以将今年按欧元计的销售提高10-12%。Mercury是一家控股集团，在俄罗斯各地拥有逾100家高档商店及专卖店。

中国游客已经成为莫斯科市中心一道常见的风景，他们有的手中拎着来自TsUM的亮橙色购物袋，而Pavlov也对中国游客寄予厚望。“我们认为，我们店里的中国游客数量会大幅增加，增幅可能达到30%。”他说道。

Pavlov称，TsUM百货已经招募了25名会说中文的销售助理，同时还降低价格以便与西方的欧洲竞争对手竞争。

中国游客格外受欢迎，他们经常在海外豪购，但多年来这种情况一直出现在西方的欧洲城市，而非莫斯科。

俄罗斯经济不景气，有助于改变这种情况。自俄罗斯经济陷入衰退以来，卢布兑包括人民币在内的多数主要货币贬值。

结果是，在莫斯科住宿、用餐及娱乐的费用对持有外币的游客而言变得越来越有吸引力。

国际文传电讯社援引旅游官员的话报导称，去年中国游客在莫斯科的支出介于8亿至10亿美元。

Pavlov称，希望抢眼的打折活动吸引外国顾客的同时，也能吸引富有的俄罗斯消费者。

“我无法具体说出这些顾客的数量，但从2014年开始，这些顾客的数量大增。”他说。（完）