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中国财经 | 2016年 11月 8日 星期二 08:41 BJT

俄罗斯外贸银行与中国国开行签署人民币贸易融资协议

路透俄罗斯圣彼得堡11月7日 - 俄罗斯第二大银行--俄罗斯外贸银行(VTB)(VTBR.MM)周一和中国国家开发银行签署三年和五年期的人民币贸易融资协议。(完)

(编译 李春喜; 审校 于春红)

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