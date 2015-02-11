俄罗斯双屏手机YotaPhone将投放中国市场

俄罗斯双屏智能手机YotaPhone的生产商Yota Devices周二称，已与中国电子产品分销商中国普天签署协议，将在中国销售新款YotaPhone。YotaPhone是一款双屏手机，其中一个屏幕始终开着，随时显示社交媒体信息、短信、地图、天气和突发新闻等，功能像是迷你电子书阅读器。Yota Devices表示，基于与中国普天的协议，YotaPhone2将安装多个在中国非常普及的应用。路透