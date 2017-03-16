俄罗斯首档人民币计价OFZ国债蓄势待发

路透北京3月16日 - 俄罗斯央行副行长Dmitry Skobelkin周四在北京对路透称，俄罗斯已经为首次发行人民币计价OFZ国债打造必要的市场基础环境。

Dmitry Skobelkin周四在该行北京代表处开幕之前接受专访时称，债券的期限和发行时间都没有公布。

他称，发行时间将由财政部决定。

他还表示，本月稍晚将在莫斯科开设人民币清算中心。

俄罗斯计划通过首次在俄罗斯发行人民币计价OFZ国债筹资等价10亿美元，发行人民币计价国债被俄罗斯视为一“优先计划”。(完)