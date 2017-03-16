俄罗斯首档人民币计价OFZ国债蓄势待发

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透北京3月16日 - 俄罗斯央行副行长Dmitry Skobelkin周四在北京对路透称，俄罗斯已经为首次发行人民币计价OFZ国债打造必要的市场基础环境。
Dmitry Skobelkin周四在该行北京代表处开幕之前接受专访时称，债券的期限和发行时间都没有公布。
他称，发行时间将由财政部决定。
他还表示，本月稍晚将在莫斯科开设人民币清算中心。
俄罗斯计划通过首次在俄罗斯发行人民币计价OFZ国债筹资等价10亿美元，发行人民币计价国债被俄罗斯视为一“优先计划”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。