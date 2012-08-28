俄罗斯环保勇士化身挑战普京政治家

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透俄罗斯科希姆基8月28日电(记者 Gabriela Baczynska)---俄罗斯环境保护主义者和抗议领袖叶夫根尼娅·奇里科娃(Yevgenia Chirikova)周一甚至来不及到地方选举总部登记作为市长候选人便遭遇了反对者的抗议。她在接受记者采访时，被反对者抛洒100美元假币。
反对者的目的很明显：破坏她竞选科希姆基市市长的活动。反对者将她描述为是美国的走狗，俄总统普京指控美国煽动民众反对他的统治。
当钞票飘散在她四周时，奇里科娃起初看起来很慌张，随後便恢复镇定并露出笑脸。
奇里科娃曾因她的环保行动被警方逮捕，并受到虐待，且她本人及其家人都受到威胁。她不畏这些骚扰威胁所惧，加入反对派阵营，参与地方选举挑战普京领导的统一俄罗斯党。
现年35岁的奇里科娃在登记候选人身份前对路透表示：“他们越镇压我们，就越说明我们给他们制造麻烦是对的。”
她说：“我无所畏惧。我真的不知道现在还有什麽能阻止我。”
奇里科娃是参加10月14日地方选举最引人瞩目的反对派政治家。
她即使赢得地方选举的胜利，几乎不会对普京当局和统一俄罗斯党造成影响，但控制科希姆基将意味着反对派或最终能开始从今年的抗议基础上再接再厉。
在一系列反对派所称的普京重返总统职位後对异见人士的镇压活动後，此次地方选举也将考验克里姆林宫是否愿容忍反对派在选举中的挑战。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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