俄罗斯高官呼吁重建民防 防范大规模核攻击

俄政府主管国防工业的副总理罗戈津称，俄罗斯政府应恢复冷战期间训练民众如何应对大规模核攻击的做法。他在普京主持的俄安全委员会会议后表示，美国在发展新的武器系统，打乱核平衡；俄罗斯别无选择，只能对美国的侵略能力作出反应。冷战期间，前苏联政府建立了一个防止核攻击的防空洞系统，并训练学生们佩戴防护面具，学校和工作场所悬挂着告知民众如何应对的海报。路透