梅德韦杰夫暗示中国或威胁俄对远东控制力

俄罗斯总理梅德韦杰夫周四含蓄地对中国在远东地区不断提高的影响力发出警告，称保护该地区不受“邻国过度扩张”的影响、不让包括由外国公民组成的飞地等负面现象出现至关重要。这也是迄今他就此问题态度最为强烈的一次。