俄坚信叙利亚当局无意动用化学武器

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透莫斯科8月22日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯《生意人报》(Kommersant)周三援引俄外交部官员的说法称，俄罗斯认为叙利亚政府无意动用化学武器，且能够保护好这些武器。
该报导似乎旨在安抚西方国家，使其认为叙利亚总统阿萨德不会使用化学武器对付反抗力量。此前，美国总统奥巴马警告称，即使叙利亚以威胁方式挪动这些武器，叙利亚都会面临“严重後果”。
报导称，俄罗斯通过与叙利亚政府就武器库安全的“秘密对话”相信，“叙利亚当局无意动用这些武器，并能控制这些武器。”
俄罗斯外交部拒绝立即就此报导置评。该报导援引这位官员的话称，如果看到叙政府动用化学武器的威胁，俄罗斯认为美国“完全有可能”采取军事行动。
俄罗斯坚决反对军事干预叙利亚，俄外长拉夫罗夫周二警告西方国家不要采取单边行动。
《生意人报》还援引俄外交部官员的话报导称，美国“严正警告叙利亚反抗力量不要接近化学武器存储地和工厂，”而“叙反对派目前听从这一要求”。
这名官员称：“这说明，当他们想施加影响时，西方国家可以对阿萨德反对力量产生非常具体的影响。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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