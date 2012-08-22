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时事要闻 | 2012年 8月 22日 星期三 18:31 BJT

俄坚信叙利亚当局无意动用化学武器

路透莫斯科8月22日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯《生意人报》(Kommersant)周三援引俄外交部官员的说法称，俄罗斯认为叙利亚政府无意动用化学武器，且能够保护好这些武器。

该报导似乎旨在安抚西方国家，使其认为叙利亚总统阿萨德不会使用化学武器对付反抗力量。此前，美国总统奥巴马警告称，即使叙利亚以威胁方式挪动这些武器，叙利亚都会面临“严重後果”。

报导称，俄罗斯通过与叙利亚政府就武器库安全的“秘密对话”相信，“叙利亚当局无意动用这些武器，并能控制这些武器。”

俄罗斯外交部拒绝立即就此报导置评。该报导援引这位官员的话称，如果看到叙政府动用化学武器的威胁，俄罗斯认为美国“完全有可能”采取军事行动。

俄罗斯坚决反对军事干预叙利亚，俄外长拉夫罗夫周二警告西方国家不要采取单边行动。

《生意人报》还援引俄外交部官员的话报导称，美国“严正警告叙利亚反抗力量不要接近化学武器存储地和工厂，”而“叙反对派目前听从这一要求”。

这名官员称：“这说明，当他们想施加影响时，西方国家可以对阿萨德反对力量产生非常具体的影响。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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