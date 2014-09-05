俄央行副总裁称准备好采取非常规措施抵消新制裁影响

路透莫斯科9月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，该国央行准备好采取“非常规措施”，以抵消欧盟周五稍晚可能对俄采取的新制裁的影响。

“我们已经为非常规情况做好准备，”Yudayeva对Rossiya-24新闻频道表示，“假如出现这种非常规情况，我们准备好了使用必要的不同手段，包括货币政策常用工具的非常规用法。”

在问及可能包括哪些措施时，Yudayeva拒绝置评。

欧盟周五稍晚将公布是否因为俄罗斯参与乌克兰危机而对俄采取更多惩罚性措施。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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