俄央行副总裁称准备好采取非常规措施抵消新制裁影响

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科9月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，该国央行准备好采取“非常规措施”，以抵消欧盟周五稍晚可能对俄采取的新制裁的影响。
“我们已经为非常规情况做好准备，”Yudayeva对Rossiya-24新闻频道表示，“假如出现这种非常规情况，我们准备好了使用必要的不同手段，包括货币政策常用工具的非常规用法。”
在问及可能包括哪些措施时，Yudayeva拒绝置评。
欧盟周五稍晚将公布是否因为俄罗斯参与乌克兰危机而对俄采取更多惩罚性措施。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。