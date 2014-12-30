版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 30日 星期二 14:46 BJT

俄罗斯经济五年来首现萎缩

俄罗斯经济11月明显萎缩，主要受西方国家制裁以及油价重挫影响。俄罗斯经济部称，11月GDP萎缩了0.5%，为2009年10月以来首见。分析师指出，因石油出口是俄罗斯经济的支柱，经济萎缩态势可能还会加深。俄政府部门预计油价大跌将拖累俄罗斯经济明年萎缩4%，通胀率则可能超过10%。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐