特写：俄罗斯反腐败可能只是个“传说”

路透莫斯科3月1日电(记者 Douglas Busvine)---作为一名曾在阿富汗受伤，并在俄罗斯阿尔法反恐精英部队从军18年的资深军人，瓦西里连科(Sergei Vasilenko)认为自己是个爱国者。

这也是当他在联邦安全局(Federal Security Service)的上司2010年要求他参与调查腐败案时，他立刻抓住这个机会的原因。

瓦西里连科表示，问题在於联邦税务局(Federal Tax Service)的新长官不希望他恪尽职守。瓦西里连科的经历为我们一窥俄罗斯的“制度性”腐败打开了一扇窗户。俄罗斯现任总理普京的反对者们表示，腐败这一顽疾在普京担任总统及总理期间进一步发展。

瓦西里连科表示，他对涉嫌诈骗的莫斯科税务官员的调查遭遇种种沉默，他也很快因此丢掉了工作。联邦税务局表示已调查瓦西里连科的指控，但拒绝进一步置评。

现在，瓦西里连科在当地一家名为“分析和安全”(Analysis and Security)的反腐败运动组织工作。这是一家由前税务官员、安全专业人士和公司经理人共同运营的机构。

瓦西里连科在“分析和安全”狭窄的办公室中表示：“我打过仗、受过伤、被授予过勋章，今天却落此下场？我希望能有所不同。”

**放弃战斗**

俄罗斯政府高级官员承认，税收、海关和金融诈骗每年令该国损失数百亿美元，其中多数以资金外逃的形式流出俄罗斯。俄罗斯去年的净资金流出总额为840亿美元，这也是自苏联解体以来，20年中金额第二大的一年，占俄罗斯国内生产总值的近5%。

莫斯科新经济学院(New Economic School)负责人古里埃夫(Sergei Guriev)表示，资金外流表明“投资者认为俄罗斯已经放弃了反腐败斗争。”

“俄罗斯无法解决其自身问题--这才是问题所在。”

古里埃夫的言论反映出俄罗斯受教育城市市民的日益失望之情，这种情绪推动民众举行大规模示威，抗议国家杜马选举中存在的舞弊行为。

普京承诺要肃清腐败，但抗议依然，甚至有口号称统治集团为“骗子和小偷”，要求他们离开。“分析和安全”对这种抗议能否奏效表示怀疑，转而专注清除腐败官员。

该机构的负责人Ruslan Milchenko表示：“我们会一直瞄准同一个点，直到有个结果。”他曾是一名税务警察。

该机构依靠那些它曾帮助其脱离困境的企业获得资金，该机构未接受外国捐助。

**壳公司骗局**

俄罗斯奉行专制统治，但该国开放的企业法却使得其最为知名的增值税骗局成为可能。

反腐败专家表示，以罪犯的名字或用盗取的护照数据开设的壳公司可以很快在俄罗斯注册。这些壳公司利用了仅莫斯科就有50家税务机构的空子。俄罗斯有89个区域，每个区域有30-50个督察区。

这些壳公司对那些从未提供的商品和服务进行增值税退税的诈骗申请，再通过一系列洗钱方式将其转化为现金，然後到另一个税区重新登记，以逃避调查者。

根据俄罗斯第一副总理祖布科夫(Viktor Zubkov)上月向总统梅德韦杰夫汇报的政府调查报告，这种壳公司去年从俄罗斯偷偷带走了约330亿美元的非法收入，俄罗斯国内有类似金额进行了非法洗钱。

祖布科夫表示：“这对该国的经济发展造成负面影响，成为了投资的障碍，也对国家安全构成严重威胁。”

瓦西里连科在2010年写给其上司的报告中称，莫斯科一税务局的某些官员利用该骗局实施犯罪计划，从国家骗取了至少1亿美元。这家税务局批准了七家公司的增值税退税申请，其中有六家企业随後将其税收居所转移到特维尔地区。

瓦西里连科报告称，搬到特维尔的企业并无真正的商业活动，只有一些员工，也提供不出他们发货的证据。这些企业随後合并并再次转移，然後消失。

瓦西里连科表示，他的上司对他的发现不感兴趣，在与联邦税务局长官Mikhail Mishustin的一次开会中被开除。

瓦西里连科说：“Mishustin只是告诉我：就这样吧！”

联邦税务局拒绝就瓦西里连科被开除一事置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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