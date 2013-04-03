俄政府限官员三个月内清理海外账户

路透莫斯科4月2日(记者 Maria Tsvetkova) - 俄罗斯官员伊万诺夫(Sergei Ivanov)周二表示，到7月1日之前，俄罗斯官员有三个月时间处理其海外金融资产。此举是俄罗斯总统普京打击腐败和资本外逃的努力之一。

伊万诺夫在克里姆林宫罕见地举行了一场新闻发布会，宣布与推动俄罗斯经济有关的相关措施。

在透明国际2012年的全球清廉指数(Corruption Perception Index)中，俄罗斯在174个国家中排名第133位。俄罗斯央行行长2月份表示，去年俄罗斯非法流向海外的资金将近500亿美元。

伊万诺夫表示，普京签署了两项法令，旨在配合其2月份提交给国会的一项立法，该法令将禁止俄官员和国企高管持有海外银行账户、股票和其他金融工具。

他说：“如果现在有人持有海外账户，我们给他三个月的时间销户。”

普京提交给国会的议案要比立法机构内部发起的一项议案宽松很多，后者禁止俄罗斯官员拥有海外地产。普京的议案也允许俄官员通过俄罗斯银行开立国外账户。

伊万诺夫也驳斥了批评人士的怀疑。批评人士认为这些措施主要是为了提高普京的铁腕统治形象。

“打击腐败不是公关行动或是有意转移对严重问题的注意力，这是一项长期战争。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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