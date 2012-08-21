俄反对派人士指责普京开民主倒车

路透莫斯科8月19日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯反对派人士周日纪念1991年加速了苏联解体的“8.19”事件时指责普京，称他逆转了21年前就已显现的势不可挡的民主进程。

反对派政界人士及俄罗斯普通民众称，朋克乐队Pussy Riot几名成员因在教堂进行反普京抗议而获刑两年，是当局镇压反对派的做法，让人想起了苏联时期的作秀公审和恐吓手段。

“民主状况较15年前明显恶化，”31岁的Ivan Preobrazhensky说，他带着妻子和5岁的女儿前来向在当年事件中牺牲的三位年轻人献花。

“我们正在朝独裁与极权主义迈进，”他说，并指出Pussy Riot获刑是普京3月赢得总统选举後压制异见人士的一系列举措之一。

反对派人士在俄罗斯“白宫”旁举行集会，演说者呼吁和平迫使普京下台。

82岁的人权活动人士柯瓦约夫（Sergei Kovalyov）称：“我们又回到了起点。”

他认为普京在国有媒体享受的待遇，如同苏联时期对斯大林的个人崇拜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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