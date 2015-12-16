普京签署法律 允许俄法院推翻欧洲人权法院裁决

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月15日 - 俄罗斯总统普京签署了一项法律，允许俄罗斯宪法法院决定是否要执行欧洲人权法院（ECHR）的裁决。
此项法律周二公布在俄罗斯政府的网站上。根据该法，俄宪法法院有权推翻其认为违宪的欧洲人权法院裁决。
人权观察组织（Human Rights Watch）称，该法意在阻止俄罗斯遭受人权侵害的受害者通过国际机构寻求司法公正。
欧洲人权法院2014年裁决俄罗斯必须向俄罗斯已破产的石油公司尤科斯的股东赔偿19亿欧元（20.9亿美元）。油价崩跌与西方制裁导致俄罗斯收入缩水，这份判决加重了该国的财政压力。
欧洲人权法院称2014年接到了218件针对俄罗斯的起诉书，并裁定俄罗斯在其中122个案件里违反《欧洲人权公约》，包括2006年驱逐格鲁吉亚公民，以及俄罗斯庭审时将被告关在金属笼子中。
俄罗斯议会上周通过了该法律，普京周一签署了该法律。
俄宪法法院院长Valery Zorkin周一对普京表示，若有问题发生，俄罗斯支持“对话”。
“我不觉得有任何问题，我认为人们没什么可担心的，”Zorkin表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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