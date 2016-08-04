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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 21:07 BJT

标题新闻：俄罗斯7月CPI按年增长7.2%，按月增长0.5%，6月增幅分别为7.5%和0.4%－俄统计局

CPI:消费者物价指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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