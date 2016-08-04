标题新闻：俄罗斯7月CPI按年增长7.2%，按月增长0.5%，6月增幅分别为7.5%和0.4%－俄统计局

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
CPI:消费者物价指数
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美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”