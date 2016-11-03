版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 21:23 BJT

标题新闻：俄罗斯10月消费者物价指数同比升6.1%，环比升0.4%，上月为6.4%和0.2%-联邦统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐