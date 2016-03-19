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时事要闻 | 2016年 3月 19日 星期六 11:07 BJT

迪拜一架客机在俄罗斯坠毁--CNN

路透3月18日 - 美国有线电视新闻网（CNN）称，一架波音738客机在俄南部的罗斯托夫机场降落时坠毁。

CNN引述俄罗斯塔斯社称，机上人员全部遇难。塔斯社引述的是俄罗斯南部地区紧急情况中心一名官员。

据塔斯社和CNN报导，该紧急情况中心称，迪拜Flydubai这架981航班是从迪拜飞往罗斯托夫的。

罗斯托夫紧急情况部证实，坠毁客机上有55名乘客及6名机组成员。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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