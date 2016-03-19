迪拜一架客机在俄罗斯坠毁--CNN

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透3月18日 - 美国有线电视新闻网（CNN）称，一架波音738客机在俄南部的罗斯托夫机场降落时坠毁。
CNN引述俄罗斯塔斯社称，机上人员全部遇难。塔斯社引述的是俄罗斯南部地区紧急情况中心一名官员。
据塔斯社和CNN报导，该紧急情况中心称，迪拜Flydubai这架981航班是从迪拜飞往罗斯托夫的。
罗斯托夫紧急情况部证实，坠毁客机上有55名乘客及6名机组成员。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。