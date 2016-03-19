迪拜一架客机在俄罗斯坠毁 机上62人全部遇难（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
（新增更多细节）
路透莫斯科3月19日（记者 Lidia Kelly/Christian Lowe） - 俄罗斯官员周六称，一架迪拜飞往俄罗斯南部城市罗斯托夫的客机试图降落时坠毁，机上62人全部遇难。
俄罗斯紧急情况部称，迪拜Flydubai航空公司的这架波音737-800客机，当地时间凌晨3:50在罗斯托夫机场坠毁。飞机上多数是俄罗斯人。
俄罗斯调查委员会称，初步数据显示机上有55名乘客和7名机组人员，全部遇难。
据俄罗斯紧急情况部声明，这架客机第一次尝试降落没成功，再次尝试降落时坠毁。
“这架客机旅客名单上有三名外国人，但这需要进行核实。”俄紧急情况部一名官员在Rossiya-24新闻频道称。
迪拜的Flydubai航空公司周六称，正调查与其一架飞往俄罗斯南部航班有关的“事件”。
“我们已获悉有关我们从迪拜飞往罗斯托夫的FZ981航班事件，我们正调查进一步细节，有了更多信息将及时发布。”这家低成本航空公司在其Facebook官方账户称。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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