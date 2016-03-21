在俄罗斯坠毁的迪拜客机飞行记录仪严重受损--IAC

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科3月20日（记者 Jack Stubbs） - 俄罗斯州际航空委员会（IAC）周日称，周六在俄坠毁客机的飞行记录仪严重受损，或需一个月时间才能破解。
周六凌晨，迪拜低成本航空公司Flydubai的一架波音737-800客机在俄罗斯南部的罗斯托夫机场第二次尝试降落时坠毁，机上62人全部遇难，其中多数是俄罗斯人。
“回收的（飞行）记录仪严重受损。”IAC网站的声明中称，并发布了受损记录仪的照片。
“专家……已开始检查、打开以及从保护壳中取走内存模块的工作，以便下一步恢复线缆连接以及准备复制数据。”IAC称。
俄新社援引IAC官员的话报导称，可能需要一个月的时间破解飞行记录仪的信息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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