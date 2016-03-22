俄调查人员称迪拜坠毁客机黑匣子的解密仍需数周至数月

路透莫斯科3月21日 （记者 Gleb Stolyarov） - 俄罗斯调查人员周一称，他们已经能够从周末坠毁的迪拜客机受损驾驶舱语音记录器中取回数据存储器。

迪拜低成本航空公司Flydubai的一架波音737-800客机周六凌晨在俄罗斯南部的罗斯托夫机场第二次尝试降落时坠毁，机上62人全部遇难。

俄罗斯总理梅德韦杰夫指示官员进行调查，以确定在坠机事件发生后俄罗斯是否需要收紧飞行安全规则。

迪拜客机尝试降落不久前，另一架飞往罗斯托夫机场的飞机因天气恶劣转到其他机场降落。坠毁客机为何强行尝试降落引发质疑。

坠毁客机的飞行数据记录器基本完好，但驾驶舱语音记录器受损严重。官员们最初曾表示，修复驾驶舱语音记录器可能需要数周时间。

“已从黑匣子中取得数据存储器，正在进行研究，”俄罗斯州际航空委员会的发言人告诉路透。该委员会正在调查这起坠机事故。

“解密这两个黑匣子的数据可能需要数周至数月时间，”他说道。

迄今没有迹象表明坠毁客机遭遇了袭击。（完）