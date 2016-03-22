俄调查人员称迪拜坠毁客机黑匣子的解密仍需数周至数月

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月22日 （记者 Gleb Stolyarov） - 俄罗斯调查人员周一称，他们已经能够从周末坠毁的迪拜客机受损驾驶舱语音记录器中取回数据存储器。
迪拜低成本航空公司Flydubai的一架波音737-800客机周六凌晨在俄罗斯南部的罗斯托夫机场第二次尝试降落时坠毁，机上62人全部遇难。
俄罗斯总理梅德韦杰夫指示官员进行调查，以确定在坠机事件发生后俄罗斯是否需要收紧飞行安全规则。
迪拜客机尝试降落不久前，另一架飞往罗斯托夫机场的飞机因天气恶劣转到其他机场降落。坠毁客机为何强行尝试降落引发质疑。
坠毁客机的飞行数据记录器基本完好，但驾驶舱语音记录器受损严重。官员们最初曾表示，修复驾驶舱语音记录器可能需要数周时间。
“已从黑匣子中取得数据存储器，正在进行研究，”俄罗斯州际航空委员会的发言人告诉路透。该委员会正在调查这起坠机事故。
“解密这两个黑匣子的数据可能需要数周至数月时间，”他说道。
迄今没有迹象表明坠毁客机遭遇了袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”