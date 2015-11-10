美国消息人士称俄官员认为是炸弹导致了俄客机坠毁

美国消息人士周一称，美国情报机构截获的俄罗斯通讯信息显示，俄罗斯认为俄客机在埃及坠毁是因炸弹导致。埃及和俄罗斯尚未正式宣布坠机事故原因，两国均称美国和英国有关坠机可能是炸弹导致的说法为时过早。美国政府一名消息人士周一称，美国联邦调查局（FBI）表示愿意协助调查坠机事故，但俄罗斯和埃及均未接受。路透