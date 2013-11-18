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时事要闻 | 2013年 11月 18日 星期一 10:09 BJT

俄罗斯客机坠毁 机上50人全部遇难

路透莫斯科11月17日 -俄罗斯紧急情况部称，一架波音737客机周日在该国喀山市（Kazan）机场降落时坠毁，机上50人全部遇难。

这架从莫斯科起飞的飞机在尝试降落时触地爆炸，遇难的50人中包括44名乘客和六名机组人员。

俄罗斯紧急情况部发言人称，出事飞机属于俄罗斯鞑靼斯坦航空公司（Tatarstan airline）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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