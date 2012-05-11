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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 11日 星期五 08:38 BJT

俄罗斯在印尼失事客机未发现生还者

俄罗斯一架客机周三在印尼进行飞行演示时撞向一座火山，救援人员周四在在火山一侧发现飞机残骸，坠机现场没有发现幸存者。

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