俄罗斯将发行克里米亚图案纸币

路透圣彼得堡7月2日 - 俄罗斯央行第一副行长伦托夫斯基（Georgy Luntovsky）周三称，俄罗斯计划发行一种为克里米亚献礼的纸币。这进一步表达出俄罗斯对克里米亚纳入其版图的民族自豪感。

“我们计划发行一种为克里米亚献礼的纸币，但会是一种已在流通的面额。”伦托夫斯基在圣彼得堡的一个银行会议上说。

伦托夫斯基称希望能在年底前发行这种纸币，但他未透露进一步细节。

目前还不清楚这种克里米亚图案的纸币是什么样子。一位俄罗斯政界人士曾表示，上面应该有克里米亚的纪念碑，包括俄罗斯黑海舰队驻地塞瓦斯托波尔（Sevastopol）的纪念碑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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