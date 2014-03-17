俄罗斯将尽快通过克里米亚加入俄罗斯的法律

路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社周一引述俄罗斯下议院副议长Sergei Neverov的话报道称，俄罗斯下议院将通过立法，允许乌克兰南部的克里米亚地区“在不远的将来”加入俄罗斯。

官员们称，克里米亚周日举行的公投全部计票结果显示，支持加入俄罗斯的投票者超过96%。

俄罗斯总统普京曾表示，他将尊重克里米亚人民的意愿，对西方领导人提出的公投不合法言论置之不理。

“克里米亚公投结果明确显示出，克里米亚居民将他们的未来视为俄罗斯的一部分。”报道援引Neverov的话称。

报道指出，俄下议院官员表示，根据目前的立法，克里米亚可以成为俄罗斯的一部分。

克里米亚加入俄罗斯的请求将首先被提交给普京。普京批准后，被提交到俄罗斯上下议院，他们将起草俄罗斯和克里米亚之间的条约。

根据条约，将设置一段时间的过渡期，以便克里米亚在经济、金融、信贷和法律上逐步融入俄罗斯。

条约签署后，俄罗斯宪法法院核实条约，随后俄罗斯上下议院将对条约进行投票。

“我认为俄罗斯上下议院在考虑这些问题时都不会拖延。我们已准备好尽快通过所需的法律决定。”俄罗斯上议院副议长Ilyas Umakhanov对Rossiya-24电视台说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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