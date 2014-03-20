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时事要闻 | 2014年 3月 20日 星期四 15:45 BJT

俄罗斯称本周将完成克里米亚入俄的法律程序（更新版）

路透莫斯科3月20日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，俄方本周将完成克里米亚入俄的法律程序。两天前，俄罗斯总统普京签署协议，将克里米亚并入俄罗斯。

“正在实施克里米亚以及塞瓦斯托波尔入俄协议的实际步骤，”俄塔社引述拉夫罗夫称，“法律程序将于本周完成”。

俄罗斯下议院计划周四批准该协议，上议院计划周五批准。

俄罗斯上下议院都忠于普京，协议不会被否。协议上称，获得上下议院批准后即生效，克里米亚将在1月1日过渡期结束后完全并入俄罗斯。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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