俄罗斯称本周将完成克里米亚入俄的法律程序（更新版）

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科3月20日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，俄方本周将完成克里米亚入俄的法律程序。两天前，俄罗斯总统普京签署协议，将克里米亚并入俄罗斯。
“正在实施克里米亚以及塞瓦斯托波尔入俄协议的实际步骤，”俄塔社引述拉夫罗夫称，“法律程序将于本周完成”。
俄罗斯下议院计划周四批准该协议，上议院计划周五批准。
俄罗斯上下议院都忠于普京，协议不会被否。协议上称，获得上下议院批准后即生效，克里米亚将在1月1日过渡期结束后完全并入俄罗斯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。