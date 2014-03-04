俄罗斯加强对克里米亚的控制 乌克兰海军被包围

路透乌克兰塞瓦斯托波尔3月3日（记者 Andrew Osborn） - 乌克兰新任海军司令SerhiyHaiduk上任时间不足一天，但和他的部队与国家的部分地区一样，他已经处在了包围之中。

周一清晨，Haiduk称他的前任在一天前向克里米亚亲俄罗斯当局叛逃，目前因叛国罪被通缉。

周一晚间，他躲避在总部坍塌的白墙后面，一些全副武装的俄罗斯士兵和至少200名愤怒的亲俄罗斯活动人士在他的门前。

他的舰队由10多艘船只组成，目前只剩下两艘，还被一艘俄罗斯扫雷舰困在塞瓦斯托波尔的停泊位上。

“一名俄罗斯指挥官今早登上了乌克兰船只进行谈判。这些船只试图离开，但以失败告终，现在你能看到那艘俄罗斯扫雷舰挡住了它们的去路，”当地一名导游对路透说道。

塞瓦斯托波尔是俄罗斯黑海舰队的司令部所在地，乌克兰海军也驻扎在这里。

两国的舰队多年来关系一直很友好，但俄罗斯派兵控制克里米亚多个军事目标的决定让双方的关系濒临破裂。

在塞瓦斯托波尔的乌克兰海军基地外，两名身穿俄罗斯军方所用迷彩服的男子在门前站岗。亲俄罗斯的活动人士称，他们是俄罗斯士兵。

一名男子匿名表示，亲俄罗斯的人希望Haiduk站出来，说他和人民一道，而不是基辅当局。

“他躲在那儿。里面的士兵不需要缴枪，但我们需要知道他们和我们一道，”该男子说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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