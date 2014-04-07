俄士兵在克里米亚打死一名乌克兰海军军官--乌国防部

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透基辅4月7日 -乌克兰国防部周一表示，一名俄罗斯士兵在克里米亚东部地区枪杀了一名乌克兰海军军官。这是俄罗斯控制克里米亚半岛以来少有的一起死亡事件。
乌克兰国防部对这起发生在周日晚间的流血事件提供的信息很少。上月俄罗斯军队在几乎没有发生流血的情况下占领克里米亚，然后将其吞并。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。