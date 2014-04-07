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时事要闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:37 BJT

俄士兵在克里米亚打死一名乌克兰海军军官--乌国防部

路透基辅4月7日 -乌克兰国防部周一表示，一名俄罗斯士兵在克里米亚东部地区枪杀了一名乌克兰海军军官。这是俄罗斯控制克里米亚半岛以来少有的一起死亡事件。

乌克兰国防部对这起发生在周日晚间的流血事件提供的信息很少。上月俄罗斯军队在几乎没有发生流血的情况下占领克里米亚，然后将其吞并。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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