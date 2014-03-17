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时事要闻 | 2014年 3月 17日 星期一 15:49 BJT

俄罗斯副财长称可能为克里米亚设计一种特殊税制

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Shatalov周一表示，俄罗斯财政部可能为克里米亚设计一种特殊的税制。克里米亚地区周日举行公投，以绝大多数票同意加入俄罗斯。

“毫无疑问，克里米亚可能并入俄罗斯，这将产生非常重大的影响，”他在当地商业会议上表示。

“我不排除会(在克里米亚的过渡期)出台一种特殊的税制，”他称，但并未透露更多细节。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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