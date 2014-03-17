俄罗斯副财长称可能为克里米亚设计一种特殊税制

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Shatalov周一表示，俄罗斯财政部可能为克里米亚设计一种特殊的税制。克里米亚地区周日举行公投，以绝大多数票同意加入俄罗斯。
“毫无疑问，克里米亚可能并入俄罗斯，这将产生非常重大的影响，”他在当地商业会议上表示。
“我不排除会(在克里米亚的过渡期)出台一种特殊的税制，”他称，但并未透露更多细节。(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。