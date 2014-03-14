俄罗斯战舰在克里米亚卸下卡车、部队及装甲运输车

路透塞瓦斯托波尔3月14日 -一俄罗斯战舰周五上午在克里米亚塞瓦斯托波尔(Sevastopol)附近的一个港湾卸下多辆卡车、部队以及至少一部装甲运输车；莫斯科当局此刻正持续在克里米亚增兵。

一名路透记者目击多辆卡车驶离停泊在塞瓦斯托波尔附近Kazachaya湾的Yamal156登陆舰。一平板卡车载运着一辆武装运输车。

一名路透记者周一在同一个区域的道路上看到至少一百辆车辆的纵队，当中包括卡车、装甲运输车、移动炮台。这是位于乌克兰的领土，距离塞瓦斯托波尔港约15公里处；莫斯科当局租用塞瓦斯托波尔港以停泊其黑海舰队。

克里米亚亲俄当局已经否认俄罗斯军队进驻塞瓦斯托波尔基地以外地区，尽管有蒙面的武装人士在乌克兰军事设施附近开着挂有俄罗斯车牌的车辆，并向乌克兰士兵表明他们是俄罗斯部队。

克里米亚人将在周日进行公投，以决定是否加入俄罗斯，或选择成为乌克兰的自治区，亲俄罗斯官员称这次公投将成为加入俄罗斯的垫脚石。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

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