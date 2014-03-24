俄罗斯军队占领克里米亚一乌克兰基地--乌士兵

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透乌克兰3月24日（记者 Aleksandar Vasovic） -周一早间，俄罗斯军队强行进入克里米亚Feodosia一个乌克兰海军陆战队基地，占领了仅存的几个乌克兰抵抗标志之一，消息来源于在基地内进行抵抗的官兵。
一名乌克兰军官称， 俄罗斯士兵使用了眩晕手榴弹，并用自动武器开火。基地内旗杆上的乌克兰国旗被降下。
基地内的乌克兰中尉AnatolyMozgovoy在电话中对路透表示，俄罗斯士兵开枪了，乌克兰士兵被缴械。当被问及基地是否被占领时，他回答说“是的”。
“入侵的士兵使用了眩晕手榴弹和自动武器。基地内到处都是俄罗斯士兵。”乌克兰军方发言人VladislavSeleznyov在克里米亚说道。
本月早些时候，俄罗斯军队就占领了该基地的一部分。该基地驻扎的是乌克兰精英部队--海军陆战第一独立营。
乌克兰军队此前似乎控制着该基地内的军械库、营房和其他设施。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。