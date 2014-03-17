俄罗斯赢得克里米亚公投 西方国家准备制裁

* 欧美准备周一采取制裁措施，维护乌克兰利益

* 普京称乌克兰未能保护说俄语的民众

* 乌克兰进行军事动员，担心东部遭到入侵

路透辛菲罗波尔/基辅3月17日 -得到莫斯科支持的克里米亚领导人宣布，公投中有96%的人支持退乌入俄。西方大国称这次公投非法，将立即采取制裁行动。

俄罗斯国家媒体发表惊人言论，警告称俄罗斯有能力把美国化为”放射性尘埃”。美国总统奥巴马与普京通话称，美国和欧洲盟友将令俄罗斯因侵犯乌克兰主权付出“更多代价”。

俄美政府发表声明表示，奥巴马与普京均认为存在外交解决这场冷战以来最严重东西方关系危机的选项。

但奥巴马指出，俄罗斯军队必须首先停止“入侵”乌克兰，而普京则再度指责乌克兰的新领导人未能保护说俄语的民众免受乌克兰民族主义者的攻击。

莫斯科为自己军事控制克里米亚辩解，声称有权保护“和平的公民”。乌克兰临时政府动员军队以防止东部领土遭到入侵。在东部地区，亲俄抗议者近日卷入了流血冲突。

克里米亚当地媒体援引公投主管官员Mikhail Malyshev称，周日的投票已经统计了四分之三，其中95.7%的选票支持加入俄罗斯。他并称，投票率高达83%，由于许多反对公投的人此前表示将抵制投票，这是很高的投票率。

美国和欧盟官员表示克里米亚不会出现军事行动。但俄罗斯有更广范围出兵的可能，让北约不得不考虑如何帮助基辅，却不要引发一些乌克兰人所称的“第三次世界大战”。

**军事冲突的危险**

亲克里姆林宫的媒体人士Dmitry Kiselyov在每周的电视秀中站在了蘑菇云的前面，发出严厉的警告，“俄罗斯是世界上唯一有能力将美国变成放射性尘埃的国家。”

在克里米亚首府辛菲罗波尔的列宁广场，公投结束前就有一群挥舞着俄罗斯旗帜的人开始了集会。克里米亚总理Sergei Aksyonov对俄罗斯的支持表示感谢。

克里米亚议会周一预计将象征性地批准加入俄罗斯的计划，之后Aksyonov将访问莫斯科，但最终合并的时间还留有疑问。普京可能会选择推迟正式的行动，因俄罗斯和西方在经济和外交制裁上还有回旋的余地，有些欧盟国家也担心制裁会两败俱伤。

基辅和莫斯科最为关切的一个问题是转移乌克兰军事基地的控制权。目前许多基地已经被俄军包围或控制，即便莫斯科正式否认在租用的黑海舰队设施以外的地区部署了俄军。

乌克兰政府称，乌克兰和俄罗斯军方周日同意3月21日前在克里米亚停止敌对行动。

克里米亚地方领导人称，该地区的乌克兰军队可以为俄罗斯服务，或者安全地撤出该地区。但基辅的领导人表示，他们的军队预计会保卫自己的阵地。

白宫在声明中称，“他(奥巴马)强调称，俄罗斯的作法危害了乌克兰的主权和领土完整，美国准备在欧洲盟友的协同下，让俄罗斯因其行为而付出更多代价。”

欧盟周一将对俄罗斯官员采取制裁行动，双方在乌克兰危机上的对抗升温。欧盟外交人员周日工作至深夜，草拟出一份克里米亚和俄罗斯人的名单，这些人因采取了“危害乌克兰领土完整、主权和独立”的行动将受到旅行限制和资产冻结的制裁。

外交人士称初步名单有120-130人，包括俄罗斯军界和政界要员，可能会缩减至数十人，欧盟外长会议将在周一做出最终决定。外长会议预计还将取消定于6月在索契举行的欧盟-俄罗斯峰会。

美国也将准备确定受制裁的俄罗斯人名单，这些人将会受到禁发签证或冻结资产的制裁。美方可能在周一展开行动。

**“入侵”危险**

俄罗斯政府的声明再度加深疑虑，即在乌克兰4,600万人口占有很大一部分的讲俄语人口自亚努科维奇政府倒台后面临暴力和恐吓。

克里姆林宫表示，“普京注意到基辅现政府不能也不愿遏制极端民族主义分子和激进组织的猖獗暴力活动，这些暴力活动使局势不稳并恐吓到平民，其中包括讲俄语的民众。”

普京表示，由于存在暴力，所以应派遣欧洲安全监控人员到乌克兰各个地区。

乌克兰电视频道播放着爱国歌曲，并滚动播放坦克画面，以给东部边界部队鼓劲。乌克兰总统称，俄罗斯已经在边界集结部队准备入侵。乌克兰国家安全委员会负责人Andriy Paruby称，俄罗斯代号为“俄罗斯之春”的阴谋旨在挑起暴力并获得出兵的合理理由，这一阴谋未得到有力支持。

“这一计划已经失败，”Andriy Paruby说。“即便克里姆林宫动用了所有这些技术力量，我们也已控制住局势。”

一位西方官员在谈及有关安全问题的讨论时表示，北约成员国政府在严肃看待入侵风险。

“普京要入侵乌克兰简直是疯了，”他说，预计在迅速打败乌克兰武装力量后将会迎来长期的暴乱和内战。(完)

(编译 张涛/戴素萍/李婷仪/李爽 审校 郑茵/于春红)

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