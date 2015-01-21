普京称俄罗斯必须加强武装力量以捍卫主权

路透莫斯科1月20日 - 俄罗斯总统普京周二表示，俄罗斯必须加强武装力量，保护国家主权免遭因其他国家可能对俄罗斯构成威胁所带来的“挑战”。

普京此前承诺对军队现代化项目进行大笔投入，此番言论则强化了其承诺。因经济危机日益增长，俄罗斯政府被迫削减财政开支，但俄财政部已表示，军费预算将不包括在其中。

普京在俄罗斯工业委员会的一次会议上说道：“总体上我们将继续加强武装力量及军事机构，使其现代化、机动、装备精良、能够完成主要任务，从而化解风险以及消除对我国安全构成的任何政治及潜在威胁。”

普京并未指明具体威胁，但俄罗斯的最新军事政策将北约的扩张视为威胁。

普京还指责美国试图克制俄罗斯，并谴责西方去年推翻乌克兰前任总统，还称三年前针对自己的抗议是美国煽动的。

“我们看得到其它国家是如何进行地缘政治主张的，他们在积极扩张并加强军事装备的同时，对独立国家的事务毫不犹豫的进行公开干预，”普京称。

“他们（在军事上的）开支是我们的数倍。我们可以也必须对这样的挑战作出回应。”（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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